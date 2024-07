Niekwestionowaną gwiazdą tegorocznego festiwalu Top of The Top w Sopocie była Edyta Górniak. Gwiazda wystąpiła podczas obu koncertów i dała popis umiejętności wokalnych na światowym poziomie. Przypomnijmy: Rockowa Edyta Górniak zawładnęła sceną Opery Leśnej

Diwa w sobotę wystąpiła na finał koncertu i zaprezentowała trzy utwory - "Teraz Tu" z jej ostatniej płyty "MY", a także prawdziwą perełkę z jej dyskografii czyli "Linger" z pierwszego międzynarodowego albumu wokalistki. Ostatnią piosenkę wykonywaną przez Górniak był wielki przebój Metalliki "Nothing Else Matters" przy akompaniamencie rockowych gitar. Edyta zachwyciła wszystkich spektakularnymi wokalizami i ekspresją, której mogłyby jej pozazdrościć światowe sławy.

Zobacz też galerię zdjęć pięknej Edyty Górniak na Sopot Top of the Top Festival 2013: