Edyta Górniak w "Halo tu Polsat" ogłosiła, co zaśpiewa podczas sylwestrowego koncertu organizowanego przez Polsat, a na dodatek ujawniła, z kim pojawi się na scenie. Piosenkarka zdradziła, co szykuje dla widzów stacji. Zapowiada się prawdziwy hit!

Edyta Górniak zaśpiewa na Sylwetrze Polsatu 2025/2026

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie zbliża się naprawdę wielkimi krokami. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, które gwiazdy pojawią się na Sylwestrze Polsatu 2025/2026. Okazało się wówczas, że na scenie, obok Beaty Kozidrak wystąpią m.in. Skolim i Alicja Majewska. Wiadomo również, że na sylwestrowym koncercie wystąpi także Edyta Górniak.

Niedano wyszło na jaw, ile Edyta Górniak dostanie za sylwestrowy koncert w Polsacie, a teraz sama artystka podczas wizyty w śniadaniówce stacji ogłosiła, co zaśpiewa i z kim wystąpi na scenie. Szykuje się wyjątkowy duet.

Edyta Górniak zaśpiewa wielki hit światowej gwiazdy i wystąpi w duecie

Edyta Górniak dziś rano pojawiła się na planie "Halo tu Polsat". W programie na żywo poruszono sprawę udziału artystki w sylwestrowym koncercie. Piosenkarka ujawniła, że dwa razy wyjdzie na scenę. Podczas jednego z wyjść zaśpiewa wielki hit znanej zagranicznej gwiazdy.

Mam dwa wyjścia, jedno wcześniej kiedy będę śpiewała... nie wiem czy mogę zdradzić. No więc sięgnęłam po utwór po który nigdy nie sięgałam, ale mam z nim bardzo miłe wspomnienia. Jest to utwór Kylie Minogue. Dlatego miło wspominam bo my w tym samym czasie procowałyśmy w studio w Londynie, kiedy ona pisała różne utwory m.in. powstało właśnie ten słynny lalala. To będzie ten utwór więc mega światowy hit, któego troszeczkę boję się dotknąć zdradziła Edyta Górniak zdradzając, że zaśpiewa piosenkę ''Can't Get You Out of My Head''.

To jeszcze nie koniec niespodzianek! Okazuje się, że Edyta Górniak pojawi się na scenie równo o północy. I właśnie wtedy wystąpi w duecie z...

Wystąpię z duetem, znacie tę postać z innego programu telewizji Polsat, z Miuoshem. To mogę oficjalnie ogłosić, że wspólnie będziemy razem żegnali i wiali Nowy Rok wyznała w ''Halo tu Polsat''.

