Edyta Górniak, jedna z najbardziej znanych i cenionych polskich wokalistek, stanie się bohaterką nowego dwuczęściowego filmu dokumentalnego produkowanego przez SkyShowtime. Produkcja zatytułowana po prostu „Edyta Górniak” ma być intymną, szczerą i inspirującą opowieścią o życiu artystki - od dzieciństwa po światowe sceny.

Film zapowiadany jest jako osobista podróż, która ukazuje nie tylko artystyczny sukces, ale również codzienność i prywatne zmagania jednej z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Górniak zapowiedziała, że w dokumencie zobaczymy „prawdziwą, nieopowiedzianą historię”.

SkyShowtime zapowiada premierę dokumentu o Górniak w 2026 roku

Zaledwie kilka dni temu Edyta Górniak w finale "Rolnik szuka żony" zaskoczyła wszystkich, a teraz okazuje się, że na jej fanów czekała kolejna niespodzianka. Platforma SkyShowtime ogłosiła oficjalnie powstanie kolejnej polskiej produkcji dokumentalnej. Po premierze serialu „Krychowiak: krok od szczytu” w 2025 roku, tym razem zaprezentuje widzom portret Edyty Górniak. Premiera filmu zaplanowana jest na 2026 rok i będzie dostępna wyłącznie w serwisie SkyShowtime.

W przyszłym roku w @skyshowtimepl będziecie mogli zobaczyć dokument o mojej historii — tej prawdziwej, nieopowiedzianej.⁣Zapraszam Was do wspólnej podróży czytamy na Instagramie.

W dokumencie widzowie będą mogli zobaczyć drogę, jaką przeszła Edyta Górniak aby stać się jedną z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.

W dwóch odcinkach dokument zaprasza widzów do świata niezwykłej artystki – kobiety, której życie łączy spektakularną globalną karierę muzyczną z codziennością bycia kobietą i matką. Jej historia ukazuje uderzające kontrasty między tymi dwoma sferami, oferując głębsze zrozumienie fascynującej osobowości dziewczyny, która wyrosła z rodzinnych Ziębic i podbiła światowe sceny muzyczne czytamy w informacji prasowej.

Za reżyserię filmu odpowiada Aleksandra Machnik. Produkcją zajmuje się Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska, natomiast producentką wykonawczą jest Agata Chwaszczewska.

Powstanie film o Edycie Górniak. Fani zachwyceni

Kiedy wiadomość o filmie dokumentalnym "Edyta Górniak" pojawiła się w mediach społecznościowych od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci są zachwyceni i już czekają na premierę produkcji.

Gratulacje. Nie mogę się doczekać!!!

Jaka niesamowita informacja. Nie mogę się doczekać!

ale fantastyczny prezent na święta w formie takiej wiadomości, nie mogę się doczekać! komentują fani artystki.

