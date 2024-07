Edyta Górniak na Instagramie zamieściła piękne zdjęcia z podróży do Miami. Jak udało nam się dowiedzieć diwa w środę wróciła do Polski. A co robiła za oceanem?

Edyta Górniak w Miami

Ostatnia podróż do Nowego Jorku nie skończyła się dla Edyty Górniak zbyt dobrze. Mimo to diwa postanowiła polecieć za ocean ponownie. Tym razem za cel obrała Miami na słonecznej Florydzie. Jaki był cel tej podróży? Artystka połączyła przyjemne z pożytecznym. Gwiazda pracowała nad nową płytę i spędzała czas z ukochanym synem, Allanem. W środę już musiała wrócić do Polski, ponieważ w czwartek rozpoczynają się próby do odcinków na żywo w "The Voice of Poland".

Tymczasem zobaczcie jakie piękne zdjęcia znalazły się na Instagramie piosenkarki!

Allan Krupa w Miami

Edyta Górniak w Miami

#edytagorniak #Thank_You_God #for #giving #me #Life Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Edyta Gorniak (@edytagorniak) 4 Lis, 2015 o 10:56 PST

Edyta Górniak uwielbia podróżować

#edytagorniak #magic #beauty #miami #oceandrive Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Edyta Gorniak (@edytagorniak) 4 Lis, 2015 o 9:13 PST

Tym razem połączyła przyjemne z pożytecznym