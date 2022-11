Edyta Górniak świętowała swoje 50. urodziny w pracy! "To jest prawdziwa historia i napisaliśmy ją wspólnie"

W przyszły czwartek 14 listopada Edyta Górniak będzie obchodziła swoje 41. urodziny. Co roku gwiazda w sposób wyjątkowy świętowała ten szczególny dla niej dzień. Wraz ze swoim ukochanym udawała się w podróż do Tajlandii, gdzie mogła się wyciszyć i na chwilę zapomnieć o codzienności. Przypomnijmy: Edyta Górniak na wakacjach w Singapurze W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" Edyta zdradziła, co planuje w tym roku. Ze względu na udział w "The Voice of Poland" zostaje w Polsce, jednak chce, aby ten wyjątkowy dzień był równie magiczny, jak rok temu. - Te urodziny będą inne niż zeszłoroczne. W zeszłym roku wyjechałam z Polski i na czas urodzin schowałam się w dżungli. Dzień urodzin spędziłam ze zwierzętami. Chciałam być sama z przyrodą. W tym roku nie będę mogła wyjechać. Będę na miejscu z fanami i z publicznością - powiedziała Górniak. Diwa zdradziła również, co chciałaby dostać w tym roku w ramach urodzinowego prezentu. - Powiem coś niepopularnego. Chciałabym, żeby świat zdominowała mądrość. To jest moje marzenie. Raczej nierealne do spełnienia. Gdyby przywrócono wartości do głosu, bo one zostały zagłuszone, byłabym spokojna o świat. A tak to się cały czas martwię o nasz świat, o to co się dzieje z ludźmi i jak mocno została dopuszczona arogancja i erotyka - nawet w muzyce. Przypuszczamy, że fani z okazji urodzin swojej idolki już szykują dla niej wielką niespodziankę. Jesteśmy ciekawi, czy przygotują coś dla Edyty podczas, któregoś z odcinków na żywo "The Voice of Poland". Przypomnijmy, że podczas przesłuchań w ciemno zrobili jej wspaniały prezent. Zobacz: Fani Górniak doprowadzili ją do łez podczas The Voice Słodka Edyta zachwyciła na konferencji The Voice: