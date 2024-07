Gwiazdy kochają Instagram, nie tylko te zagraniczne - polscy celebryci również nie pozostają w tyle i coraz chętniej dzielą się fotkami na popularnym portalu. Ostatnio do tego grona dołączyła Edyta Górniak. Przypomnijmy: Górniak założyła profil na Instagramie! Co już wrzuciła?

Górniak bardzo zaangażowała się w prowadzenie profilu, bowiem umieszcza na nim dużo zdjęć i wchodzi w bezpośrednie interakcje z fanami, np. komentując ich zdjęcia i odpowiadając na pytania. Jakiś czas temu Instagram wprowadził nową funkcję, dzięki której można tam zamieścić również wideo. Nie umknęło to uwadze Edyty, która postanowiła wykorzystać tę możliwość do publikacji dwóch krótkich klipów. Oba z nich to specjalnie nagrane muzyczne pozdrowienia dla fanów. Posłuchajcie poniżej:

Jak wam się podoba taki sposób komunikacji z fanami Edyty? Czyżby w ten sposób diwa chciała wynagrodzić fanom odwołany konkurs? Zobacz: Górniak nie spełni marzeń fanów

