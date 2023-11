Edyta Górniak pocałowała syna i wzbudziła ogromne emocje wśród internautów! Piosenkarka pokazała swoim fanom krótki filmik, dzięki któremu mogli zobaczyć, jak przygotowuje się do występu na Top Of The Top Sopot Festival. Jak już wiemy Edyta zachwyciła swoim głosem, ale internauci skupili się na czymś zupełnie innym. Część jej fanów była oburzona kiedy piosenkarka pocałowała w usta swojego nastoletniego syna. Co pisali internauci?

Pocałunek Edyty Górniak i jej syna podzielił fanów piosenkarki

Widok mamy całującej swojego nastoletniego syna nie wszystkim się spodobał. Co pisal internauci?

Dla mnie calowanie w usta ma "inna energie" i nie caluje tak moich dzieci. Kocham je nad zycie i jestesmy rodzina calusna i przytulakowa ;-) W usta zdazylo sie kilka razy jak byli mali :-) Jednak nie uwazam, zeby to bylo dla nich super konfortowe. Rezerwuje pocalunki w usta dla mojego męża ;-) wiem, ze dla niektorych mamusiek to takie cool i nowoczesne, dla mnie tez niezbyt "smaczne", zwłaszcza z nastolatkiem. Całowanie prawie dorosłego syna w usta patologia Zgadzam się, jednak kiedy dzieci takie do pięciu lat dają buziaka w usta, to nie widzę w tym nic złego, to nawet urocze. Ale w pewnym wieku to już gruba przesada- pisali internauci.

Pozostała część fanów stanęła w obronie Edyty Górniak.

To jest normalny całus matki z dzieckiem. Nic innego. Ja mojej mamie też daje buziaka w usta a mam lat 36 za chwilę i co ? co dokładnie jest w tym niewłaściwego? Jeśli (przede wszystkim) Allan nie widzi w tym nic złego to czemu Ty masz z tym problem????? Ja nie widzę, żeby Edyta brała syna siłą i go zmuszała do cmokania jej w usta ???? pozazdrościć im tylko takiej super relacji!- pisali fani.

Zobaczcie, jakie wideo wywołało takie emocje wśród internautów!

Edyta Górniak pokazała, jak przygotowuje się do występu na festiwalu w Sopocie.

Pocałunek z synem podzielił fanów piosenkarki.

