Edyta Górniak nie zaśpiewa na koncercie sylwestrowym? Jak donosi "Party", niewykluczone, że artystka i jej syn, Allan Krupa, powitają nadchodzący 2018 rok na... Bahamach! Wokalistka dostała propozycję zagrania aż na trzech imprezach sylwestrowych, ale jak dotąd żadnej nie przyjęła. Powód?

Edyta występowała dla widzów przez osiem lat z rzędu. Ciągle negocjuje warunki finansowe koncertu, ale niewykluczone, że nie zdecyduje się na żaden z nich - zdradził znajomy artystki.

Górniak ostatnie tygodnie spędziła w Polsce, gdzie m.in. kończyła nagrania programu "The Voice Kids" i promowała nowy singiel "Andromeda", który nagrała wspólnie z Donatanem. Jej syn przebywał wówczas w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze przed listopadowym wyjazdem Edyty wspólnie ustalili, że Boże Narodzenie spędzą razem w kraju i, podobnie jak w zeszłym roku, pojadą z mamą i ojczymem Górniak w góry, do Kościeliska. Co potem?

Jeśli Edyta nie podpisze żadnej umowy, zarezerwuje bilety i poleci z synem prosto na wyspy Bahama, by spędzić tam sylwestra i odpocząć parę dni - dodał informator.

Jesteś ciekaw, kiedy Edyta Górniak pojedzie do ukochanej Azji i dlaczego przełożyła tę podróż? Sięgnij po nowe "Party".

Artystka promuje nowy singiel "Andromeda".