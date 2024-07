1 z 8

Ostatnie dwa tygodnie Edyta Górniak poświęciła na odpoczynek i regenerację. Na miejsce urlopu gwiazda tradycyjnie już wybrała Tajlandię, którą odwiedza regularnie od kilku lat. Ciężko się dziwić, bo to prawdziwy raj. Przypomnijmy: Górniak pochwaliła się na Instagramie egzotycznymi wakacjami

Wokalistka wróciła już jednak do Polski i od razu rzuciła się w wir pracy. Wczoraj diwa wystąpiła podczas wielkiej Gali losowania grup Mistrzostw Świat w Siatkówce Mężczyzn. Na tę okazję Edyta wybrała seksowną złotą kreację projektu Pauli Fiuk i Filipa Urbaniaka, która eksponowała jej umięśniony brzuch. Do tego dobrała biżuterię Mokobelle i złote szpilki z Zary. Zaskoczyła również fryzurą, bowiem teraz jest może pochwalić się już praktycznie całkiem blond włosami. Może to zasługa kąpieli słonecznych w Tajlandii? Górniak na scenie zaprezentowała cover ABBY "The Winner Takes It All".

