Edyta Górniak w tym roku świętuje jubileusz 25-lecia pracy artystycznej. Z tej okazji chciała fanom sprawić ogromną niespodziankę - wystąpić na Eurowizji. Niestety, spóźniła się ze swoją ofertą. Przypomnijmy: Górniak chciała jechać na Eurowizję: Zgłosiłam swoją gotowość. TVP ODRZUCIŁA jej propozycję!

Diwa ma jednak wiele planów, a z okazji jubileuszu postanowiła zrobić podsumowanie i przypomnieć wszystkim, jak wielki ma wpływ na ludzi. W rozmowie z onet.pl piosenkarka zdradziła, jakie ma cele przed sobą na kolejne lata kariery. Górniak mierzy bardzo wysoko:

Czuję się odpowiedzialna za rozwój świadomości i uwrażliwianie młodego pokolenia. Kiedyś to pokolenie będzie przecież wybierało prezydenta, będzie decydowało o przyszłości naszego kraju. Ludzie niezmiennie chcą czerpać inspiracje, wzorce i siłę od swoich idoli. Dlatego co najmniej z rezerwą podchodzę do wykonawców, którzy stając na scenie, cynicznie demoralizują młodzież - przekonuje