Edyta Górniak na początku tego roku przeprowadziła się z synem Allanem do Krakowa. Gwiazda podjęła decyzję dosyć spontanicznie, ale jej syn nie miał nic przeciwko, bo ma wielu znajomych w Krakowie, dlatego z chęcią przystał na plan mamy. Początkowo wszystko szło po myśli diwy, ale z czasem zaczęły się pewne problemy z właścicielem domu, który wynajmowała gwiazda. Ostatecznie Edyta musiała zmienić mieszkanie, ale nie oddaliła się od osiedla, na którym poznała wielu nowych przyjaciół. To właśnie sąsiedzi pomogli jej w trudnej chwili i znaleźli dla niej dom w tej samej okolicy. To z nimi diwa spędza teraz wolny czas. Co powiedziała nam o swoich sąsiadach?

W Warszawie nie miałam takiego doświadczenia, żeby obcować z sąsiadami. Raczej w naturalny sposób się izolowaliśmy z moim synem, ale tutaj w Krakowie jest taka atmosfera, że otworzyłam serce na sąsiedztwo. Wiadomo, że jak to w życiu ludzie są różni i ja doświadczyłam tego kontrastu, ale z przewagą dla dobra, bo poznałam naprawdę wspaniałych ludzi, którzy otwierają dom i serca, dla mnie i mojego dziecka, i mogę codziennie do nich pójść na kawę. (...) Naprawdę niesamowite, czegoś takiego nie doświadczyłam jeszcze, mogę mieć sąsiadów, z którymi się przyjaźnię, grillujemy razem na ogrodzie, wiem, że nikt nie sprzeda o mnie żadnych informacji - powiedziała Party.pl Edyta Górniak.

Co jeszcze o swoim krakowskim życiu opowiedziała Edyta Górniak? Czy planuje jeszcze kiedykolwiek zamieszkać znów w Warszawie? Posłuchajcie!

Edyta Górniak jest bardzo zadowolona z przeprowadzki do Krakowa

ONS

Diwa jest tam z synem bardzo szczęśliwa