Uczestnicy The Voice of Poland podrywają Edytę Górniak! Piosenkarka w rozmowie z Faktem przyznała, że męska część programu dość często próbuje oczarować jurorkę nie tylko swoim głosem. Artystka zauważyła, że panowie zwracali na nią uwagę nie tylko pod względem ewentualnej współpracy w muzycznym show...

Ale Edyta Górniak jest przeciwna romansom w pracy i zapewnia, że wszystkie takie sytuacje traktuje z poczuciem humoru.

- Czasami zdarza się, że uczestnik jest mężczyzną, który stara się być czarujący. Wysyła takie serdeczne uśmiechy w moją stronę. Nie jako do swojej potencjalnej trenerki, lecz patrząc wyłącznie na moją kobiecość. Mimo tych kilkunastu metrów, które nas dzielą, to jest to odczuwalne. Traktuję to oczywiście z poczuciem humoru, bo nie ma możliwości, żebyśmy nawiązali inne relacje niż zawodowe. Jest to dla mnie oczywiście bardzo serdeczny i miły komplement.