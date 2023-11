Edyta Górniak jest szczęśliwą mamą 13-letniego Allanka. To jedyny w jej życiu mężczyzna, z którym łączym ją wyjątkowa więź. Gwiazda bardzo kocha swojego syna, ale nie ukrywa też, że marzy o posiadaniu jeszcze jednego dziecko! Wyznała to w "Pytaniu na śniadanie":

Tak, bardzo chciałabym być mamą po raz drugi. "The Voice Kids" jeszcze bardziej obudził mój instynkt macierzyński. To jest bardzo głęboki temat dla mnie - wyznała Edyta Górniak w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem.

A czy Edyta Górniak boi się, że może być dla niej już za późno?

Dzisiaj niby się przesunął próg biologiczny dla kobiet i jest wiele przykładów - chociażby Janet Jackson, która w wieku 50 lat urodziła dziecko. Ale znam też dużo historii kobiet, które przez lata się zmagały. Nie wiem, czy biologicznie mój organizm by mi na to pozwolił. Gdybym jeszcze miała urodzić dziecko, to jest to proces złożonych, różnych wydarzeń, które raczej nie mają szansy się wydarzyć. Choć życie potrafi zaskakiwać - dodała Górniak.