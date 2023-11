Edyta Górniak walczy z wiatrem pod studiem TVP

1 z 9

Edyta Górniak i jej walka z żywiołem! Gwiazda, która na co dzień mieszka w Los Angeles, zapewne zdążyła już się odzwyczaić od naszej polskiej zimy. Jednak sobotni poranek w Warszawie dał Edycie Górniak naprawdę w kość! Dlaczego? Górniak wybrała się do "Pytania na śniadanie", gdzie miała opowiadać o finale "The Voice Kids" i swojej nowej piosence. Jednak zanim Edyta usiadła na kanapie w ciepłym studiu, musiała przejść odcinek między bramą wjazdową a gmachem TVP, gdzie znajduje się studio "PNŚ". Mało kto jednak spodziewał się, że do Polski z piątku na sobotę wróci zima, dlatego i Edyta ( sądząc po jej stylizacji) nie była przygotowana na takie mrozy i wiatr! Jak wyglądała jej droga do TVP? Zobaczcie kolejne zdjęcia!

ZOBACZ: Zjawiskowa Edyta Górniak w bieli na prezentacji ramówki TVP! Zaśpiewała utwór z nowego serialu ZDJĘCIA