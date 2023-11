Reklama

Edyta Górniak wrzuciła na Instagrama filmik, na którym widzimy jej syna Allana, który w ustach trzyma białą różę. Ten romantyczny gest na walentynki zachwycił gwiazdę i jej fanów. To jednak nie wszystko! Syn przyniósł też jej ukochany napój. Fani byli zachwyceni postawą Allana!

Syn który tak kocha własną mamę będzie kiedyś dobrym i dbającym o swoją kobietę mężczyzną. Widać dobre wychowanie Gratuluje super synka:-) Naprawde super syn :) mozesz być dumna, pisali fani.

Jak to wyglądało?

ZOBACZ: Naprawdę to zrobiła! Edyta Górniak na planie "The Voice Kids" i jej szpagat to HIT!

Edyta Górniak - premiera nowego singla!

Filmik z Allanem to jednak nie jedyna niespodzianka, jaką przygotowała Edyta Górniak dla fanów z okazji walentynek. Gwiazda połączyła się na żywo przez Instagram i zapowiedziała premierę nowego singla! Już w piątek na Instagramie pojawi się fragment piosenki, a 22 lutego 2018 na konferencji ramówkowej TVP odbędzie się jego uroczysta premiera! Co bardzo ucieszyło jej fanów - będzie to piosenka w języku polskim.

ZOBACZ: Joanna Krupa zdradziła nam intymne szczegóły relacji z Edytą Górniak! Jak panie spędzają czas w Los Angeles? EKSKLUZYWNE VIDEO

Edyta Górniak zapowiedziała premierę nowego singla!

East News

I pochwaliła się jaką niespodzianką zrobił jej syn Allan :)

Instagram

Reklama

Allan na co dzień mieszka z Edytą w Los Angeles.