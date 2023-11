Najnowsze wydanie "Party" już w poniedziałek w sprzedaży! Na okładce - królowa naszych okładek - Edyta Górniak. Gwiazda boi się o syna Allana. Nie chce, żeby miał styczność z ojcem, Dariuszem K., który został świadkiem w głośnym procesie o handel narkotykami. Czy uda jej się to?

Co nowego w "Party"? Ola Kwaśniewska, Dorota Gardias...

Co jeszcze? Ola Kwaśniewska pracuje z mężem, Kubą Badachem! Napisała dla niego teksty do kilku utworów z nowej płyty. Czy to oznacza, że sama zacznie karierę muzyczną? A także - rodzinna wyprawa Doroty Gardias. Czy pogodynka i gwiazda "Azja Express" jest gotowa na ślub i drugie dziecko?

Ponadto - obszerna relacja z 10. urodzin magazynu "Party"! Na największej imprezie roku pojawiły się... największe gwiazdy - wśród nich m.in. Ewa Chodakowska, Justyna Steczkowska, Doda, Magda Gessler, Michał Szpak czy Paulina Krupińska.

W numerze relacja z urodzin Party!