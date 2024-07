Tegoroczna jesień dla Edyty Górniak jest niezwykle pracowita. Gwiazda pracuje nad materiałem na swoją nową płytą, a pierwsze efekty mamy usłyszeć jeszcze w tym roku. Ponadto diwa co tydzień gości na ekranach telewizorów milionów Polaków jako trenerka w show "The Voice of Poland". Przypomnijmy: Górniak dała czadu w The Voice. Tańczyła boso z uczestniczką

Dla wszystkich fanów talentu diwy mamy kolejną dobrą wiadomość - Edyta wystąpi podczas modowej gali Nagrody Fashion Magazine, która odbędzie się w warszawskim Soho Factory już 10 października. Górniak na scenie zaprezentuje mini-recital, więc możemy być pewni, że usłyszymy nie tylko największe przeboje artystki, ale również inne muzyczne niespodzianki, do których Edyta zdążyła już przyzwyczaić swoich wielbicieli. Jedno jest pewne - goście gali będą świadkami znakomitego scenicznego show. Edyta postanowiła również zorganizować konkurs dla swoich fanów, który umożliwi 10 szczęśliwcom zdobycie wejściówki na galę.

Wybór Edyty Górniak jako muzycznej gwiazdy wieczoru nie jest przypadkowy, bowiem dokładnie rok temu wokalistka podczas ówczesnej edycji Nagród Fashion Magazine została uhonorowana statuetką w kategorii "Promowanie Mody w Świecie Muzyki". Na gali Edyta pojawiła się w zjawiskowej retro-stylizacji i sukience od La Manii, wprawiając w zachwyt modowych krytyków.

Waszym zdaniem Górniak to dobry wybór organizatorów gali?

