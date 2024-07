Już dziś w warszawskim Soho Factory odbędzie się gala wręczenia nagród Fashion Magazine. Gwiazdą wieczoru będzie Edyta Górniak, która uświetni swoim występem jeden z pokazów. Artystka od dłuższego czasu skrupulatnie przygotowywała show ze swoją ekipą. Przypomnijmy: Górniak w pocie czoła pracuje nad występem. To będzie wielkie show

Edyta przyzwyczaiła już wszystkich do tego, że jej występy to nie tylko fantastyczny wokal, ale też spektakularne show. Nie inaczej będzie tym razem. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, diwa na dzisiejszy wieczór przygotowała efektowny występ w stylu pokazów "Victoria's Secret", na których występują największe światowe sławy muzyki. Górniak zaśpiewa dwa utwory - jeden z albumu "MY" i drugi z "Dotyku" w nowej, zaskakującej aranżacji. Wszystko to podczas pokazu marki bielizny Merlin.

- Pani Edyta nie mogła odmówić udziału w takim wydarzeniu jak gala Fashion Magazine, szczególnie że sama jest uważana za ikonę stylu i jej obecność na wydarzeniu jest przez nas jak najbardziej pożądana. Sama rok temu dostała wyróżnienie dla najlepiej ubranej polskiej gwiazdy, dlatego z galą ma bardzo miłe wspomnienia. Dzisiejsze show będzie na światowym poziomie, tak samo jak twórczość pani Górniak, która wykona dwa przeboje. - zdradza AfterParty.pl osoba organizująca event.

Szansę zobaczenia Edyty w akcji będą mieli nie tylko goście gali, ale również grupa jej fanów, dla których gwiazda zorganizowała konkurs na swoim Facebooku. Ostatecznie wokalistka wyłoniła 11 szczęśliwców i to właśnie oni będą podziwiać ją na scenie w Soho Factory.

Poniżej występ Maroon 5 z pokazu Victoria's Secret z 2011 roku. Edyta da podobne show?

Tak Edyta Górniak dała czadu na Top of the Top Festival 2013: