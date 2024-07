Edyta Górniak utrzymywała swoich byłych partnerów? Tak przynajmniej gwiazda sugeruje w swoim ostatnim wywiadzie dla "Gali". Artystka przyznała, że bardzo zawiodła się na mężczyznach dlatego teraz nie zamierza tracić czasu związki a najważniejszy jest dla niej jej syn i muzyka. Edyta Górniak nie ukrywa, że tylko ktoś wyjątkowy mógłby sprawić, że chciałaby dzielić z nim swoje życie. Diva zdradziła także, że marzy o drugim dziecku i być może, zdecyduje się na adopcję!

Zaledwie kilka dni temu jeden z tabloidów donosił, że Edyta Górniak zaczęła spotykać się z tajemniczym, młodszym o kilka lat, prawnikiem. Teraz sama piosenkarka w rozmowie z "Galą" przyznała, że nie szuka nowej miłości.

Ostatnia moja relacja wyczerpała mój limit zaufania do mężczyzn w partnerstwie. Kiedyś wydawało mi się, że wartość kobiety mierzy się również tym, czy ktoś ją kocha. Przestałam w to wierzyć. Uważam, że należy dzielić swoje życie z kimś absolutnie wyjątkowym albo pozostawić tę przestrzeń na realizowanie swoich marzeń. Dlatego dzisiaj chcę być jak najlepszą matką i kreatywną artystką. Gdybym miała w kalendarzu utworzyć miejsce na coś bardzo prawdziwego, to tym razem mężczyzna musiałby być mnie godny. Poza tym znudziło mi się utrzymywanie mężczyzn- przyznała gwiazda.