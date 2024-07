Edyta Górniak wciąż wzbudza zainteresowanie nie tylko swoim życiem prywatnym. Równie dużo emocji wzbudzają jej bardzo drogie stylizacje z czerwonego dywanu.

Reklama

Ostatnio na jednym z przesłuchań do The Voice Of Poland naszą uwagę zwrócił sweterek, w jakim wystąpiła. Zdobił go wzór w charakterystyczne główki misia. W tym samym swetrze pojawiła się również piosenkarka Kylie Minogue.

Takie zabawne ubrania i akcesoria projektuje obecnie tylko jedna osoba na świecie. To Jeremy Scott, dyrektor artystyczny domu mody Moschino. Przyznajmy trzeba za nie słono płacić. Sweter w misie kosztuje ponad 2 000 złotych.

Jak wam się podoba? Uważacie, że jest wart swojej ceny?

Zobaczcie: Edyta Górniak i Karolina Kurkova w tej samej spódnicy

Zobacz także

Edyta Górniak uwielbia złotą masywną biżuterię i oczywiście ubrania marki Moschino

A Kylie Minogue uznała, że najlepiej pasują do niego białe szpilki!

Weekend work.... Having a great time, with great peeps.... ???????? Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kylie Minogue (@kylieminogue) 15 Sie, 2015 o 11:25 PDT

Busy.... Need a sit down.... ???? Bear with..... Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kylie Minogue (@kylieminogue) 15 Sie, 2015 o 11:21 PDT

Reklama

Sweter Moschino w najnowszej jesiennej kolekcji 2015