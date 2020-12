A jednak! TVP i Polsat organizują koncerty sylwestrowe 2020/2021! Znamy gwiazdy

Niemal do ostatniej chwili koncerty sylwestrowe organizowane przez stacje telewizyjne stały pod znakiem zapytania. Powód? Przez epidemię koronawirusa odwołano wszystkie wydarzenia plenerowe. TVP i Polsat postanowiły zrobić wszystko, by jednak nie rezygnować z imprezy, i przeniosły występy do studia. Jak donosi „Flesz”, jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń 2020 w TVP, który początkowo miał się odbyć w Zakopanem, będzie Edyta Górniak. Artystka zaśpiewa m.in. swój nowy utwór, balladę „Too Late”. Oprócz niej na scenie pojawią się też Cleo, Golec uOrkiestra, Zenon Martyniuk oraz zespoły disco polo.

Sylwester TVP i Polsatu 2020/2021 - szczegóły

Natomiast podczas koncertu sylwestrowego Polsatu widzowie usłyszą Sylwię Grzeszczak, która wykona swoje największe hity. Imprezę uświetnią również występy m.in. Michała Szpaka i zespołu Enej, a poprowadzą ją m.in. Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Z hucznego sylwestra zrezygnowała jedynie stacja TVN, która na ten wieczór przygotowała propozycje filmowe.

Podczas sylwestrowej nocy w Polsacie wystąpi też Liber - prywatnie mąż Sylwii Grzeszczak.