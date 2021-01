Edyta Górniak będzie walczyć z Dodą? Diwa komentuje doniesienia jednego z tabloidów

Portal ''se.pl'' opublikował fragment rozmowy z Wojtkiem Golą, organizatorem głośnych i widowiskowych walk Fame MMA. Okazuje się, że mężczyzna marzy, żeby w jednej z organizowanej przez niego walk wzięły udział w pojedynku w klatce prawdziwe gwiazdy. Jedną z zawodniczek miałaby być Doda, zaś po przeciwnej stronie powinna stanąć któraś z jej antagonistek. Naturalnie, Goli na myśl przyszła Edyta Górniak. Do doniesień tabloidu na ten temat odniosła się właśnie diwa. Wykazała się dystansem!

Edyta Górniak odniosła się do doniesień tabloidu o jej walce z Dodą

Wojtek Gola, jako organizator widowisk MMA ma swoje marzenia na temat najbardziej rozgrzewających publiczność walk. Nie dość więc, że według jego pomysłu na ringu ma znaleźć się Doda, to jeszcze cała walka miałaby odbyć się w klatce:

Doda i Edyta Górniak albo Agnieszka Woźniak-Starak. Kto się bardziej nie lubi z Dorotą? Myślę, że Doda ma charakter i mogłaby stanąć do walki też z Małgosią Rozenek. Ciekawe, z kim byłby największy konflikt - zastanawia się Gola w programie ''Plotkersi''.

Choć niewątpliwie taka walka Dody z Edytą Górniak odbiłaby się szerokim echem, próżno oczekiwać, że kiedykolwiek doszłaby do skutku. Choć panie nie żyją w zgodzie od wielu lat, już dawno do swojego konfliktu się zdystansowały. O czym zresztą świadczy komentarz Edyty Górniak, który zamieściła na swoim Instagramie. Diwa opublikowała tytuł artykułu, oznaczyła Dodę i napisała:

Że jak? Nie mają takich pieniędzy! 😂

Edyta Górniak zażartowała z marzenia Wojtka Goli, choć ten z pewnością ma swoją rację. Edyta Górniak i Doda to chyba największe antagonistki polskiego show-biznesu, zresztą bardzo wytrwałe w swojej niechęci. Ich konflikt trwa od kilkunastu lat. W 2019 roku w sieci pojawiła się filmik, który uznano za początek konfliktu. Okazuje się, że zaczęła go... Edyta Górniak, która w 2005 roku była gościem u Kuby Wojewódzkiego. To właśnie tam po raz pierwszy nazwała Dodę ''Dodą-krową''. Od tego momentu wzajemne docinki stały się ich normalnością. Choć aktualnie artystki raczej mają do tego dystans i już dawno nie rozgrzewały mediów ognistymi wzajemnymi docinkami, to nie możemy powiedzieć, że są w pełni pogodzone. Po jednak tylu latach próżno szukać u Dody czy Edyty zapału do kontynuacji dawnych potyczek, a komentarz Górniak wskazuje na to, że marzenie Goli, pozostanie tylko marzeniem.

Edyta Górniak podeszła do artykułu tabloidu z dużym dystansem.

To podobno Edyta Górniak rozpoczęła medialny konflikt z Dodą.