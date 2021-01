Doda zrobiła TO po raz pierwszy od 20 lat! Publiczne wyznanie gwiazdy: „Kiedyś przyjdzie czas, że Wam powiem czemu"

Doda to jedna z największych gwiazd polskiej estrady, a ten, kto wciąż nie wierzy, że "królowa jest tylko jedna", powinien na własnej skórze doświadczyć jej występów. Piosenkarka i producentka filmowa cieszy się ogromną rozpoznawalnością, a fani uwielbiają ją za jej szczerość. Jak się okazuje, wraz z wejściem w nowy rok Dorota Rabczewska postanowiła przyznać się publicznie do jednej rzeczy. Co takiego zrobiła po raz pierwszy od 20 lat?

Wyznanie Dody wzbudziło spekulacje fanów. Dlaczego to zrobiła?

Jak się okazuje, w 2021 rok Doda weszła zupełnie inaczej, niż do tej pory miała to w zwyczaju. Jej koncertowe występy na scenie Polsatu z pewnością na długo zapadną widzom w pamięci, tak samo jak legendarny moment, w którym wraz z Marylą Rodowicz dołączyła do Beaty Kozidrak, podczas gdy ta wykonywała utwór "Ta sama chwila". Trzeba przyznać, że w tym momencie emocje naprawdę sięgnęły zenitu! Jednak w sylwestra miała miejsce jeszcze jedna rzecz, którą piosenkarka postanowiła podzielić się na forum publicznym.

TO BYŁ MÓJ PIERWSZY OD 20 lat sylwester gdzie nie wypiłam kropli alkoholu (kiedyś przyjdzie czas, że Wam powiem czemu, obiecuję) - napisała przesyłając fanom wirtualnego buziaka.

Jak widać w 2021 rok Doda weszła bez ani kapki alkoholu. Dlaczego? Pod wyznaniem gwiazdy pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, choć nie zabrakło również spekulacji. Dlaczego Doda po raz pierwszy od 20 lat zdecydowała się na takie posunięcie?

- Po co Tobie alkohol, skoro upija Ciebie to, co kochasz najbardziej - Doda nie pije bo jest w ciąży, potwierdzone info - Sylwester bez alkoholu 😍 🍼

Jak widać, niektórzy stwierdzili, że jedynym powodem ma być rzekoma wesoła nowina, którą piosenkarka ma ukrywać. Inni jednak postanowili się opamiętać i utrzeć nosa wścibskim internautom:

- Doda nie pije juz długo i zdrowo się odżywia - Doda nie pije już od dłuższego czasu - Po co puszczać plotki w świat?

Cóż, Doda postanowiła nie odpowiedzieć na żaden z tych komentarzy, jednak na jej InstaStories pojawiło się zdjęcie, na którym kieruje strzałki w stronę swojej bardzo smukłej talii. Czy w ten sposób dała internautom znać, że o ciąży nie ma mowy? Pozostaje nam tylko czekać na ten czas, w którym gwiazda powie dlaczego postawiła na bezalkoholową zabawę.

