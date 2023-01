Edytę Folwarską świetnie znają fani muzyki disco polo, od lat jest twarzą i jedną z najważniejszych gwiazd stacji Polo tv. Głośno zrobiło się o niej gdy wzięła udział w rozbieranej sesji dla magazynu "Playboy" . Potem przyszły role w filmach Patryka Vegi - "Kobietach mafii" i "Botoksie". Dziennikarka i prezentarka ma za sobą również bardzo udany debiut książkowy. Po "Zbiorze miłości niechcianych" właśnie ukazuje się jej "Pokusa". Zapytaliśmy ją na ile miłosne podboje bohaterki jej książki, to jej własne doświadczenia. Odpowiedziała naprawdę szczerze. Zobaczcie sami. Zobacz także: Bolesny rozwód, kryzys w zespole Piękni i Młodzi… Czy Magdalena Narożna wygra Twoja Twarz Brzmi Znajomo? Edyta Folwarska szczerze o facetach Bohaterką "Pokusy" jest dziennikarka o imieniu Inez. Jak bardzo jest podobna do Edyty Folwarskiej? Czy życie prywatne autorki jest równie kolorowe jak bohaterek jej książek? Jak wiadomo w 2019 roku dziennikarka i pisarka urodziła synka, Tadzia . Dziś wychowuje go samotnie. Inspiracje tak naprawdę biorę z życia. Z codziennych sytuacji. Historii moich koleżanek, a także swoich doświadczeń. Tajemnicą nie jest, że moja pierwsza książka „Zbiór miłości niechcianych” głównie opierała się na przykrych zdarzeniach z mojego życia. Mężczyźni mnie zdradzali, oszukiwali i okłamywali na różne sposoby - mówi nam Folwarska. Jak dodaje, pisząc książki jest jak aktor grający w filmach. Wchodzi w postać i próbuję czuć to, co ona. Jednak nigdy nie buduje bohaterki na swój wzór. Ile Inez ma ze mnie? Na pewno pracowitość, dążenie do realizacji marzeń, ale nie za wszelką cenę. Ja w porównaniu z nią niestety nie mam szczęścia w miłości...