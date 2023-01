Nie tylko Anna Wendzikowska. Kolejna gwiazda mówi o mobbingu w mediach. "Abo zaciskasz zęby, albo..."

Anna Wendzikowska po odejściu z "Dzień Dobry TVN" rzuciła się w wir pracy. Dziennikarka prężnie rozwijała swoje instagramowe konto, dzieląc się z fanami nie tylko swoimi stylizacjami, zapierającymi dech podróżami, ale też sposobem na spędzanie czasu ze swoimi córeczkami. Nic więc dziwnego, że najnowszy post dziennikarki sprawił, że jej fani zamarli. - Były leki, były terapia, na jakiś czas pomagało. Ale z przemocą jest tak, że, jak się na nią godzisz, to jej poziom rośnie - pisze wprost Anna Wendzikowska i nawiązuje do swojej współpracy ze stacją TVN. Obszerne wyznanie dziennikarki sprawia, że aż trudno powstrzymać łzy! Anna Wendzikowska gorzko o mobbingu w stacji TVN Anna Wendzikowska dołączyła do obsady programu "Dzień dobry TVN" w 2007 r. Dziennikarka głównie przeprowadzała relacje z polskich i międzynarodowym festiwali i premier kinowych, przeprowadzając poruszające wywiady a aktorami oraz twórcami filmowymi. Ciemnowłosa piękność szybko wyrosła na jedną z największych gwiazd stacji, dlatego też, gdy okazało się, że Anna Wendzikowska odeszła z "Dzień Dobry TVN" , jej fani zasypywali swoją ulubienicę pytaniami o powody tej decyzji. Po wielu miesiącach milczenia, dziennikarka postanowiła zdradzić prawdę! Na instagramowym koncie Anny Wendzikowskiej właśnie pojawił się pełny goryczy, emocjonalny wpis, w którym dziennikarka już nie ukrywa, jakie myśli targały nią, gdy pracowała w TVN-ie. - Piszę ten post, a z oczu lecą mi łzy. Przepraszam, jeśli to "za dużo prywaty" dla kogoś. Ale potrzebowałam tego oczyszczenia. Piszę to dla siebie siebie ale i dla wszystkich innych, którzy mierzą się z podobnymi rzeczami. Widzę Was🤍 Pamiętajcie, depresja jest symptomem. Pytanie: co jest pod spodem? Przez cztery ostatnie miesiące próbowałam tego nie napisać, zostawić, dać...