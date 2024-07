Edycja jubileuszowa PRZYJACIELE, sezony 1-10 na DVD

1 z 12

Jennifer Aniston, Courtney Cox Arquette, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer w bijącym rekordy popularności serialu, który zgromadził przed ekranami niemalże 52 miliony widzów na całym świecie! 6 nagród Emmy® i Złoty Glob®, setki innych nagród i nominacji mówią same za siebie! „Przyjaciele” świętują 20 rocznicę powstania serialu w wyjątkowym wydaniu DVD obejmującym sezony 1-10! Tylko w salonach empik i na empik.com

Według amerykańskiego historyka Henry’ego Brooksa Adamsa jeden przyjaciel w życiu to dużo, dwoje to luksus, a troje to prawie niemożliwe. Ciekawe, co by powiedział na sześciu…?

Z okazji 20. rocznicy powstania serialu już 21 listopada na sklepowe półki trafi kompletna kolekcja DVD 10 sezonów „Przyjaciół” w odświeżonym wydaniu. Limitowana edycja obejmuje wszystkie 236 odcinki i unikalne dodatki specjalne. To ponad 5000 minut doskonałej zabawy!

Z okazji 20. urodzin serialu „Przyjaciele” już od 21 listopada dostępne będzie także wydanie wszystkich 10 sezonów w ekskluzywnym jubileuszowym boxie z serialową filiżanką. Tylko w salonach empik i na empik.com