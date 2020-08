Edward Miszczak podziękował Kindze Rusin. Po odejściu z "Dzień Dobry TVN" pojawi się w innym programie?

Edward Miszczak skomentował decyzję Kingi Rusin, która ogłosiła, że odchodzi z "Dzień Dobry TVN". Jak dyrektor programowy TVN zareagował na wiadomość, że gwiazda nie poprowadzi już śniadaniowego show? Czy wkrótce Kinga Rusin pojawi się w innym programie?

Sprawdźcie, co powiedział Miszczak!

O tym, że Kinga Rusin nie pojawi się w nowym sezonie "Dzień Dobry TVN" media plotkowały już od kilku tygodni. Spekulacje dotyczące przyszłości dziennikarki w śniadaniowym show pojawiły się, kiedy Piotr Kraśko ogłosił, że znika z "DDTVN".

W ostatni poniedziałek (24 sierpnia) Kinga Rusin potwierdziła medialne doniesienia i przyznała, że ona rownież rezygnuje z prowadzenia hitu TVN.

(...) Ostatnio wiele się zmieniło w Dzień Dobry TVN, a odejście mojego współprowadzącego stworzyło naturalną okazję by ruszyć do przodu. Kiedy jak nie teraz? - Kinga Rusin napisała na Instagramie. - (...) Jeśli chodzi o telewizję - wiem co chcę robić i wiem czego nie chcę. Waham się co do kilku propozycji. Z pewnością chciałabym prowadzić program ostrzejszy, bardziej kontrowersyjny - dodała.