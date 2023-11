Niedawno Edward Miszczak poinformował, że Agnieszka Woźniak-Starak nie poprowadzi kolejnej edycji "Big Brothera", która rusza już 13 września w TVN 7. Zastąpi ją Gabi Drzewiecka, nowa gwiazda stacji, która do tej pory zajmowała się przeprowadzaniem wywiadów z gwiazdami ze świata muzyki. Szef TVN wierzy w to, że Agnieszka Woźniak-Starak sama będzie najlepiej wiedziała, kiedy chce wrócić do pracy. Zobaczcie, co na temat powrotu gwiazdy zdradził w rozmowie z tabloidem!

Edward Miszczak o powrocie Agnieszki Woźniak-Starak do TVN

Dyrektor programowy TVN w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział, jak bardzo przeżył informację o tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka:

Piotr był moim przyjacielem. Dziękuję Panu Bogu, że się nie rozpłakałem podczas prezentacji ramówkowej, kiedy dotarło do nas, co się stało. On był dla nas bliskim przyjacielem, robił dla nas „39 i pół tygodnia”, film, który ostatnio zrobiliśmy, to jedno z najpiękniejszych dzieł, jakie zostawił po sobie - mówi dyrektor programowy TVN, Edward Miszczak w rozmowie z "Super Expressem".

Edward Miszczak dodał też, że nie dzwonił do Agnieszki Woźniak-Starak, kiedy przeżywała tragedię związaną ze stratą męża. Doskonale wie, że to nie jest dobry moment na odbieranie mnóstwa połączeń z pytaniami, w końcu sam niedawno stracił żonę:

Sam niedawno miałem pogrzeb swojej żony i to jest straszne. Człowiek musi non stop opowiadać wszystkim, którzy dzwonią, co tak naprawdę się stało. Staram się nie dzwonić. Myślę, że przyjdzie pora na to, żebyśmy się skomunikowali. Wszyscy czekamy na jej powrót - powiedział Edward Miszczak dla "Super Expressu".

Na razie nie ujawniono żadnych konkretnych informacji, kiedy Agnieszka Woźniak-Starak planuje wrócić na antenę stacji. Z pewnością nie będzie to szybki powrót.

Edward Miszczak był przyjacielem Piotra Woźniaka-Staraka

