2 z 8

Monika Brodka i Jan Wieczorkowski także przez jakiś czas byli parą, ale to już stare czasy! Różnica wieku w przypadku tej pary wynosiła aż 16 lat, ale przez długi czas im nie przeszkadzała - potem ich związek nagle się rozpadł. W ciszy. Nie wiadomo, co doprowadziło do jego końca.