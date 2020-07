Dziś mijają już dwa lata od śmierci wybitnej polskiej wokalistki, Kory. Miała dopiero 67 lat. Olga Jackowska odeszła w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu. Trwali przy niej synowie, mąż oraz przyjaciele. Wokalistka od 2013 roku walczyła z chorobą nowotworową.

Kora spoczęła na warszawskich Powązkach. Od niedawna na miejscu jej spoczynku pojawił się nowy pomnik. Jak wygląda i co się stało z poprzednią przepiękną instalacją? Trafiła w ważne i symboliczne miejsce, o czym poinformował mąż wokalistki Kamil Sipowicz.

To już dwa lata od ogromnej straty. Kora jednak wciąż żyje w pamięci tysięcy fanów, którzy przez cały rok odwiedzają jej grób na warszawskich Powązkach. W tym roku miejsce spoczynku legendarnej wokalistki zostało odnowione. Pojawił się nowy pomnik, a poprzednia instalacja trafiła do domu na Roztoczu, gdzie Kora spędziła ostatnie miesiące swojego życia. O tej decyzji poinformował sam Kamil Sipowicz w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

Na nowym pomniku Kory widnieje rzeźba kobiety. Są widoczne również napisy Kora oraz data "1951 - (znak nieskończoności)". To projekt rzeźbiarki Moniki Osieckiej. Na stronie wokalistki wyjaśniono:

Kora nie utożsamiała swojego światopoglądu z żadną religią, dlatego też zrezygnowaliśmy z wszelkich religijnych symboli. Kiedy zastanawialiśmy się nad tym, w co Kora wierzyła i co było dla niej ważne, doszliśmy do wniosku, że Kora wierzyła w dziewczyny - w ich siłę, piękno i mądrość. Zawsze stawała po stronie kobiet, broniła ich praw, a przez swoją historię pokazywała innym, że nie można się poddawać. Dlatego też wybór padł na rzeźbę z brązu pt. "Ola" - piękną kobiecą postać - napisano na stronie zespołu Kory.