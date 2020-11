Dziennikarz żartował z Edyty Górniak w "Pytaniu na śniadanie". Tomasz Kammel musiał interweniować! 

Radek Brzózka żartował z Edyty Górniak w "Pytaniu na śniadanie"! Dziennikarz na antenie TVP nawiązał do ostatnich, bardzo głośnych wypowiedzi wokalistki dotyczących teorii spiskowych m.in. o pandemii koronawirusa. Komentarz Radka Brzózki wyraźnie zaskoczył Tomasza Kammela, który próbował szybko zakończyć rozmowę o Edytcie Górniak! Sprawdźcie, co dokładnie powiedział dziennikarz w"Pytaniu na śniadanie".

Dziennikarz o teoriach spiskowych Edyty Górniak

Zaledwie kilka dni temu Edyta Górniak wywołała spore zamieszanie w sieci. Wokalistka podczas kilkugodzinnej transmisji na żywo opowiadała m.in. o pandemii koronawirusa. Co ciekawe, w pewnym momencie jurorka "The Voice of Poland" powiedziała, że w szpitalach covidowych leżą statyści. Słowa Edyty Górniak oburzyły medyków i niektóre gwiazdy. Artystkę skrytykowała m.in. Magda Gessler.

Dziś z kolei Radek Brzózka zażartował z Edyty Górniak w programie "Pytanie na śniadanie"! Dziennikarz na antenie TVP opowiadał o popularnych w Szwecji czipach wszczepianych pod skórę. W pewnym momencie Radek Brzózka zaczął żartować z Edyty Górniak.

Po pierwsze mam nadzieję, że nie ogląda nas teraz Edyta Górniak, bo jak ona dowie się o tych wszystkich rzeczach, jak stworzy kolejnego livestreama, to myślę, że polski internet się nie pozbiera. Mówimy o rzeczach, które dotyczą naszego DNA, którego nie widać gołym okiem, fal, których nie widać gołym okiem, więc teorie spiskowe czekają- mówił Radek Brzózka.

Tomasz Kammel musiał interweniować! Okazało się bowiem, że po rozmowie z dziennikarzem czekała go rozmowa z Edytą Górniak o "The Voice of Poland".

Edyta będzie u nas w programie, pozwól, że dopiero rozważę, czy warto uderzać w te tony i zadawać jej te pytania, bo najważniejszy jest "The Voice of Poland". Z Tobą wolę rozmawiać o tym- powiedział prowadzący "Pytanie na śniadanie".

Co ciekawe, sam Tomasz Kammel już kilka dni temu zareagował na teorie spiskowe Edyty Górniak. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" opublikował wówczas wpis na Instagramie, w którym zwrócił się do swoich fanów:

Jak reagować na ludzi, którzy twierdzą, że szpitalne ofiary Covidu to statyści? #covid_19 #rozsądek #odpowiedzialność #zasiebieizainnych#teoriespiskowe- czytamy na profilu Tomasza Kammela.

Myślcicie, że Edyta Górniak skomentuje wypowiedź Radka Brzózki?

Radek Brzózka w żartobliwy sposób skomentował ostatnie wypowiedzi Edyty Górniak.

Słowa dziennikarza zaskoczyły prowadzącego "Pytanie na śniadanie".