W grudniu ubiegłego roku Sandra Kubicka ujawniła, że spodziewa się dziecka. Macierzyństwo nigdy nie było dla niej łatwym tematem ze względu na PCOS (zespół policystycznych jajników), który utrudniał jej zajście w ciążę. Influencerka jednak zawsze powtarzała, że kiedyś będzie mamą. Teraz modelka i Alek Baron czekają na przyjście na świat swojego pierwszego malucha. W rozmowie z naszym reporterem celebrytka opowiedziała, jak radzi sobie ze stresującymi sytuacjami. Przyznała, że dopiero teraz rozumie, co przeżywała Joanna Opozda.

Ostatnio Sandra Kubicka udzieliła nam wywiadu, w którym powiedziała o zajściu w upragnioną ciążę. Spodziewająca się dziecka modelka w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że doświadczyła kilku stresujących sytuacji, które mocno odbiły się na jej samopoczuciu. Niespodziewanie wspomniała o Joannie Opoździe i jej rozstaniu z Antonim Królikowskim.

Miałam parę takich sytuacji, gdzie się naprawdę bardzo, bardzo zdenerwowałam i ciśnienie mi podskoczyło. I zrozumiałam wtedy na przykład Joannę Opozdę, która mówiła, że jak była w ciąży i z Antkiem się wtedy rozstawała, to że strasznie to odczuła. I ja też to wtedy w brzuchu odczułam. Miałam takie skurcze, musiałam leżeć, bardzo źle się czułam. To jest fakt, że to co matka odczuwa, dziecko zaczyna czuć. Bardzo na to uważam. Po prostu unikam sytuacji stresujących

– powiedziała Sandra Kubicka.