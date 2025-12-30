Anna Lewandowska, znana prezenterka TVP i współprowadząca program „Pytanie na śniadanie”, przeżywa jedne z najtrudniejszych chwil w swoim życiu. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia podzieliła się z fanami wstrząsającym wyznaniem - zmarł jej brat.

Brat Anny Lewandowskiej nie żyje

Anna Lewandowska, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy „Pytania na śniadanie” w TVP, doświadczyła w tym roku wyjątkowo trudnych świąt Bożego Narodzenia. W mediach społecznościowych podzieliła się z fanami poruszającym wpisem, w którym wyznała, że to były jej „najtrudniejsze święta” – pierwsze bez ukochanego brata, którego strata rozrywała jej serce. Dziennikarka opublikowała zdjęcie zapalonego znicza na grobie i przyznała, że ból i łzy towarzyszyły jej w tych dniach.

W swoim poruszającym wpisie na Instagramie Lewandowska napisała:

To były najtrudniejsze święta. Pierwsze bez Brata. Ból, który rozdziera serce, ocean łez.

Do wiadomości dołączyła zdjęcie znicza w kształcie choinki oraz fragment grobu brata, jednak nie podała żadnych dodatkowych informacji. Z opublikowanej relacji wynika, że brat Anny Lewandowskiej miał 41 lat w chwili śmierci. Prezenterka, choć znana z aktywności medialnej, zdecydowała się na prywatność w tej bolesnej sytuacji, nie zdradzając szczegółów dotyczących okoliczności odejścia bliskiego członka rodziny.

