Ryszard Szołtysik był dziennikarzem, reżyserem i aktorem związanym z Wrocławiem. Przez lata pełnił funkcję redaktora redakcji sportowej w pierwszej prywatnej stacji telewizyjnej w Polsce - PTV Echo. Jego nazwisko nierozerwalnie łączy się z żużlem - to właśnie on przez lata relacjonował mecze Sparty Wrocław, zyskując ogromną popularność wśród kibiców tego sportu. Wraz z ekipą PTV Echo podróżował po całej Polsce, dokumentując występy wrocławskiego klubu. PTV Echo była ważnym ośrodkiem medialnym w latach 90., a Ryszard Szołtysik należał do jej czołowych postaci. Jego zaangażowanie i pasja do sportu uczyniły go jednym z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy sportowych w regionie.

Śmierć dziennikarza PTV Echo

27 grudnia 2025 roku media obiegła smutna informacja - Ryszard Szołtysik nie żyje. Miał 75 lat. O jego śmierci poinformował Cyprian Dmowski, wydawca „Gazety Wrocławskiej”, a także profil PTV Echo w mediach społecznościowych. W opublikowanym komunikacie wspomniano:

Z głębokim żalem informujemy, że odszedł 27 grudnia 2025na zawsze nasz echoludek Rysiu Szołtysik .Zaledwie przeżył 75 lat. Ryszard był dziennikarzem - redaktorem redakcji sportowej w pierwszej stacji telewizyjnej PTV Echo. Słynne transmisje meczów żużlowych Sparty Wrocław przyciągały do Echa rzesze kibiców. Za żużlowcami z kamerą Ryszard z kolegami jeździli po całej Polsce.

Szołtysik przez dekady był integralną częścią wrocławskiego środowiska dziennikarskiego i filmowego. Jego odejście pozostawiło pustkę w sercach wielu osób, które znały go osobiście lub śledziły jego pracę w telewizji i kinie.

Ryszard Szołtysik w serialu „Świat według Kiepskich”

Choć głównym polem działalności Szołtysika była dziennikarka sportowa, to dał się także poznać szerszej publiczności jako aktor. Wystąpił w popularnym serialu „Świat według Kiepskich”, gdzie wcielił się w postać dziennikarza. Pojawił się w dwóch odcinkach - „Złoty gol” oraz „Doktor Śledzik i Mister Zgredzik”. Jego rola, choć epizodyczna, została zapamiętana przez fanów serialu i przyczyniła się do jego rozpoznawalności także poza środowiskiem sportowym.

Ryszard Szołtysik dołączył do grona już 92 zmarłych aktorów związanych ze „Światem według Kiepskich”. W 2025 roku pożegnaliśmy także Tomasza Jakubiaka, Marlenę Milwiw, Zygmunta Babiaka, Stanisława Sparażyńskiego oraz Michała Urbaniaka.

„Świat według Kiepskich” to jeden z najdłużej emitowanych sitcomów w historii polskiej telewizji. Obok takich produkcji jak „13 posterunek” czy „Miodowe lata”, serial przez lata przyciągał przed ekrany miliony widzów. Szołtysik swoją obecnością w tej produkcji dołączył do grona aktorów, którzy współtworzyli jedną z najbardziej charakterystycznych polskich komedii telewizyjnych.

Dorobek reżyserski i filmowy Ryszarda Szołtysika

Ryszard Szołtysik był również dokumentalistą. Zrealizował dwa filmy dokumentalne: „Szalejów po powodzi” (1999) oraz „Cud” (2002). Oba obrazy poruszały ważne tematy społeczne i były efektem jego pasji do opowiadania historii ludzi i miejsc, które go poruszyły.

Jego działalność filmowa, choć mniej znana niż praca dziennikarska, była dowodem na wszechstronność artystyczną i zaangażowanie w dokumentowanie rzeczywistości. Jako reżyser Ryszard Szołtysik podejmował tematy lokalne, ale o uniwersalnym wydźwięku - co czyniło jego twórczość ważną dla widzów i krytyków.

