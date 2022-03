Rozstanie Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela jest dla fanów ogromnym zaskoczeniem. Para zdecydowała się na ten krok po 17. wspólnych latach. Jak się okazuje, nie tylko internauci, ale także bliscy współpracownicy Katarzyny Cichopek nie mogą uwierzyć, że tak potoczyły się losy pary. O związku aktorki wypowiedział się Emilian Kamiński, który w "M jak miłość" gra ojca serialowej Kingi - Wojciecha Marszałka - a więc współpracuje z serialem i Katarzyną Cichopek już od 21 lat. Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się. Emilian Kamiński komentuje: "aż trudno uwierzyć" W piątek, 11 marca, Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel opublikowali oświadczenia o rozstaniu , w których zastrzegli, że nie będą komentować sprawy dla dobra swoich dzieci. Pod oświadczeniami oboje zablokowali możliwość dodawania komentarzy, ponieważ fani nie szczędzili im słów krytyki. Internauci zarzucali Cichopek i Hakielowi, że ich związek był na pokaz . O tym, że w małżeństwie nie dzieje się najlepiej nie wiedzieli nawet bliscy współpracownicy Kasi Cichopek. Emilian Kamiński w rozmowie z "Faktem" wyznał, że nie spodziewał się takiej decyzji małżeństwa. - Byłem w szoku, jak się o tym dowiedziałem jakby ktoś mi w łeb strzelił, oni byli takim małżeństwem roztańczonym, miłym, aż trudno w to uwierzyć. Tacy porządni i przyzwoici ludzie. Nie mam pojęcia co się stało, ale to są poważni ludzie, skoro doszli do takiego wniosku to coś poważnego się stało. Kasia gra nie tylko w serialu, ale jeździ też ze spektaklami, jest bardzo czynna, jej mąż też prowadzi interesy , jestem zadziwiony - przyznał aktor. Zobacz także: Marcin Hakiel pokazał, jak spędza czas po rozstaniu z Katarzyną Cichopek Dyrektor teatru "Kamienica" zaznaczył także, że oboje, Kasia i...