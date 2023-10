W nowym sezonie widzowie nie zobaczyli już jednego ze swoich ulubionych z duetów z "Dzień dobry TVN" czyli Anny Kalczyńskiej i Andrzeja Sołtysika. Dziennikarka nie ukrywała, że było jej ciężko z tą decyzją, a teraz to Andrzej Sołtysik zabrał głos i nie ukrywa, że ma już za sobą ten etap. A czy jest mu żal utraty pracy w telewizji śniadaniowej?

Andrzej Sołtysik w rozmowie z reporterką Party.pl odpowiedział na pytanie, czy jest mu żal odejścia z programu śniadaniowego.

Nie - odpowiedział krótko dziennikarz i dodał: Z Anią miałem mnóstwo okazji, aby to przegadać, przepłakać, podawać sobie chusteczki itd., ale to już jest za nami. (...) Trzeba patrzeć do przodu, na to, co jest za tym wizażem, po pokonaniu tego płotka, a nie uprawiać bardzo, bardzo gorzkie żale.