Joanna i Leszek próbują być razem, ale na drodze do ich szczęścia ciągle pojawiają się nowe przeszkody. Tym razem to Krajewski otrzyma wiadomość, która będzie dla niego szokująca! W 1456 odcinku „M jak miłość” okaże się, że dziecko jego i Niny może być ciężko chore. To będzie dla niego prawdziwy cios! Wyzna Joasi prawdę i powie jej jaka jest diagnoza?

Co zrobi Krajewski, kiedy pozna diagnozę lekarzy dotyczącą jego dziecka?

Ostatnie odcinki serialu „M jak miłość” to historia trudnego związku Joasi i Leszka. Para najpierw musiała się uporać ze zbuntowanym Wojtkiem, który nie akceptuje ich relacji, a teraz to biznesmen dowie się niepokojących rzeczy na temat swojego dziecka.

Co prawda Nina zapewnia, że to biznesmen jest ojcem jej dziecka, ale oboje postanowią zrobić testy na ojcostwo. Krajewski zadeklaruje byłej partnerce, że może na niego liczyć, jeśli chodzi o dziecko, ale on sam jest teraz z Joanną, a ich historia jest już zamknięta!

W 1456 odcinku Leszek zostanie wezwany do szpitala. Okaże się, że coś złego dzieje się z Niną. Kobieta zasłabła, a lekarze podejrzewali poważną chorobę, która potem okazała się anemią!

Mówię "na szczęścia" jest to anemia, ale nie można tego lekceważyć. W pierwszym trymestrze ciąży może powodować poważne wady płodu. Proszę potraktować to poważnie, porozmawiać z partnerką. - powie lekarz Krajewskiemu.

Mężczyzna jednak zamiast rozmawiać o dziecku z Niną znów zacznie temat związku z Joanną! Czy w takim razie Nina potraktuje zalecenia lekarza poważnie? A może specjalnie naraża dziecko, aby Leszek otoczył ją opieką? Czy dziecko faktycznie będzie chore? Tego dowiemy się już 24 września!

Czy Nina poprosi Joannę o pomoc, aby przekonała Leszka do zaakceptowania ich dziecka?

