Kiedy Asia będzie myślała, że to koniec przykrych sytuacji wieczorem niespodziankę zrobi jej Zosia, która przyleci do Polski z Tarnowski. Szczęśliwa kobieta zorganizuje uroczysty obiad, na którym zdecyduje się przedstawić rodzinie nowego partnera:

Tymczasem Wojtek po raz kolejny niemiło zaskoczy Asię i powie całą prawdę:

Bardzo „bliskim”… No, co? Mówię, jak jest! W końcu to żadna tajemnica, że uprawiacie seks, no nie? - rzuci zawstydzając mamę.