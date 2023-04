Dzieci Michała Wójcika. Córka gwiazdora, Julia, wyznała: "Stara się na ile może"

Dziś dotarła do nas dramatyczna informacja o śmierci partnerki Michała Wójcika, Jani, która niemal trzy lata temu zachorowała na raka. W 2019 roku gwiazdor kabaretu "Ani Mru Mru" oraz Jani zostali rodzicami chłopca, który otrzymał imię Michał Junior. To czwarte dziecko komika, który jakiś czas temu wyznał, że choć różnica wieku wśród jego pociech jest naprawdę spora, to wszyscy się ze sobą dogadują.

Michał Wójcik ma czworo dzieci z różnych związków

Michał Wójcik pierwszy raz ojcem został 23 lata temu, kiedy na świecie pojawiła się jego córka, Julia (ze związku z Katarzyną). W 2022 roku Julia i Michał pojawili się razem w studiu "Dzień Dobry TVN", aby opowiedzieć o swojej relacji. Okazuje się, że Julia jest dość popularną Instagramerką oraz TikTokerką, a jej największą pasją są książki, które poleca internautom. Co ją łączy ze słynnym tatą? O tym z dumą opowiadał sam Wójcik:

Też jestem zwierzakiem wodnym. Powoli zaczynają być tatuaże, co mnie bardzo cieszy. [...] Kocham tatuaże, kocham moją córkę. Jak zrobiła, byłem przeszczęśliwy. Wiem, że to dopiero początek. To też nas łączy, ale też i miłość do zwierząt. Uwielbiamy kot - przyznał gwiazdor.

W innym z wywiadów Julia nie ukrywała jednak, że jej relacje z tatą nie były zawsze tak dobre jak teraz. W związku z nietypową pracą Wójcika w kabarecie oraz pracą jej mamy wychowywali ją głównie dziadkowie. Do taty nie ma jednak żalu:

Wychowywałam się bez ojca, mimo wszystko tata starał się być na tyle, ile mógł, przyjeżdżać, odwiedzać, spędzać ze mną czas, zapierać na zakupy, kino, kolacje itd., ale wiadomo, tego czasu się nie nadrobi. Większość czasu spędzałam z dziadkami, jego rodzicami, mama musiała też pracować, a ja odnalazłam wtedy pływanie, większość czasu spędzałam w wodzie. […] - mówiła Julia w cozatydzien.pl.

Julia Wójcik przyznała, że ma coraz lepszy kontakt z ojcem:

Uważam, że mamy świetny kontakt, w szczególności teraz. Stara się na ile może, praca go nie oszczędza, nie ma go w domu. Często jest w rozjazdach, pracuje, jak każdy

Mateusz Grochocki/East News

Michał Wójcik ma również trzech synów z kolejnych związków - jest ojcem Kuby, Charliego oraz Michała Juniora (owoc miłości Wójcika i zmarłej Jani). W "Dzień Dobry TVN" komik wyznał, że bał się, że jego pociechy nie będą się dogadywać. Jest jednak zupełnie inaczej:

Na początku miałem wielkie obawy, co dzieciaki między sobą zrobią, jakie będą kontakty. Natomiast dzięki dobie internetowej i mediów, to jest tak, że one mają więcej kontaktów między sobą niż z tatą. Staram się, żeby minimum dwa razy do roku, w wakacje i święta, wynająć busa. Jeszcze są dzieci po stronie mojej narzeczonej, więc jedziemy w 8-9 osób czasami i oni aż piszczą za sobą. To są tak potężne relacje. Rozpiętość wiekowa jest potężna, więc jedno kocha drugie, to zauroczone jest w tym, to już tęskni za tym - mówił Michał.