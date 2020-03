Dzieci księżnej Kate i księcia Williama w wyjątkowy sposób podziękowały służbom walczącym z koronawirusem! Wzruszający gest 

Z koronawirusem walczy już cały świat. W Europie najwięcej zachorowań odnotowano we Włoszech i Hiszpanii, jednak sytuacja w Wielkiej Brytanii również jest niepokojąca. Jak wiadomo z groźnym wirusem zmaga się sam książę Karol, a Brytyjczycy drżą także o zdrowie królowej Elżbiety. Dzieci księżnej Kate i księcia Williama postanowiły w wyjątkowy sposób podziękować wszystkim służbom, które walczą z epidemią. Ich gest jest naprawdę wzruszający!

Zobacz także: Królowa Elżbieta mogła zostać zarażona koronawirusem przez księcia Karola?! Pałac wydał oświadczenie!

George, Charlotte i Louis podziękowali służbom za walkę z koronawirusem!

Koronawirus postawił na głowie cały świat. Rządy w większości państw zastosowały szereg ograniczeń i zakazów, aby móc jak najszybciej pokonać groźnego wirusa. Jednak należy pamiętać o tych, którzy każdego dnia ryzykując swoje zdrowie, a nawet życie, walczą z koronawirusem! Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, wolontariusze, to tylko niektóre grupy zawodowe, które dzień w dzień od kilku tygodni pomagają tysiącom ludzi. Śmiało można ich nazwać bohaterami dzisiejszych czasów!

Z tego też względu na Instagramie księżnej Kate i księcia Williama, pojawił się wzruszający filmik. Dzieci książęcej pary - George, Charlotte i Louis biją gromkie brawa dla wszystkich osób, które codziennie walczą o tysiące ludzkich żyć! Pod nagraniem pojawił się także wzruszający wpis.

Wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, opiekunom, lekarzom rodzinnym, farmaceutom, wolontariuszom i innym pracownikom NHS, którzy niestrudzenie pracują, aby pomóc osobom dotkniętym # COVID19: dziękujemy - brzmi wpis pod wideo.

Książęta w ten sposób podziękowały także wszystkim lekarzom, którzy opiekują się ich chorym na koronawirusa dziadkiem! W komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy wzruszonych internautów.

- Wspaniała rodzina! Cudowne dzieci! Pozostańcie bezpieczni i zdrowi! - Czuję się dumna będąc częścią służby medycznej, Dziękuję. - To jest po prostu cudowne. Dziękujemy. - Jak miło widzieć młodych członków rodziny królewskiej wspierających nasz personel NHS - piszą zachwyceni internauci.

My także dołączamy się do tych podziękowań! Wszyscy którzy codziennie walczą z koronawirusem, to prawdziwi bohaterowie. Zobaczcie wyjątkowe podziękowania George'a, Charlotte i Louis'a!

Kilka dni temu media obiegła smutna informacja - książę Karol jest zarażony koronawirusem. Na szczęście według informacji przekazanych przez rzecznika Pałacu Buckingham, stan syna Królowej Elżbiety II jest dobry.