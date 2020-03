Królowa Elżbieta mogła zostać zarażona koronawirusem przez księcia Karola?! Pałac wydał oświadczenie!

Niepokojące informacje obiegły media w środę 25 marca - książę Karol jest zarażony koronawirusem! Jednak jak poinformował rzecznik pałacu, na szczęście stan następcy tronu jest dobry. Wszyscy jednak zastanawiają się, czy w tej sytuacji królowa Elżbieta II jest bezpieczna. Jak czuje się monarchini? Pałac Buckingham wydał w tej sprawie oświadczenie.

Pałac Bukingham wydał oświadczenie w sprawie stanu zdrowia Elżbiety II

Informacja zakażeniu księcia Karola mocno zaniepokoiła fanów brytyjskiej rodziny królewskiej. Jak wiadomo, następca tronu ma już 71 lat, przez co znajduje się w grupie ryzyka i może ciężej przechodzić chorobę. Jednak jak poinformował rzecznik pałacu, stan księcia Karola jest dobry. Jednak największym powodem do zmartwień jest to, czy królowa Elżbieta II jest bezpieczna! Szybko pojawiły się pytania, kiedy monarchini po raz ostatni kontaktowała się z synem i czy mogła zarazić się koronawirusem.

W związku z wieloma wątpliwościami i pytaniami, pałac Buckingham postanowił wystosować oświadczenie w tej sprawie:

Jej Wysokość Królowa cieszy się dobrym zdrowiem. Ostatni raz widziała się z księciem Walii przelotnie, rankiem 12 marca i przestrzega wszystkich stosownych zaleceń, aby pozostać w dobrej kondycji. Nie będziemy dalej komentować - brzmi oświadczenie pałacu.

Czy w takim razie istnieje możliwość, że książę zaraził swoją matkę? Jak udało się dowiedzieć dziennikarce Daily Mail, lekarze twierdzą, że nie powinno dojść do zakażenia.

Lekarze Karola ostrożnie twierdzą, że nie mógł on zarażać przed 13 marca, jednak jego przelotne spotkanie z matką 12 marca wciąż rodzi poważne pytania. Pałac Buckingham twierdzi jednak, że królowa jest w dobrym stanie - napisała na Twitterze reporterka.

Z niecierpliwością czekamy zatem na dalsze informacje. Jak wiadomo, królowa na razie odsunęła się od swoich obowiązków, które aktualnie przejął jej wnuk, książę William. Mamy nadzieję, że książę Karol szybko powróci do zdrowia, a królowa Elżbieta w dalszym ciągu będzie się cieszyć dobrym zdrowiem!

East News

Na razie nie ma oficjalnych informacji, od kogo książę Karol mógł zarazić się koronawirusem

W czasie panującej pandemii wszyscy martwią się o 93-letnią królową Elżbietę II. Jak zapewnia pałac Buckingham, monarchini cieszy się jednak dobrym zdrowiem i stosuje się do zasad izolacji.