"Osaczony": Leszek Lichota na tropie mordercy syna! Co się wydarzy w 3. i 4. odcinku? 

Po tym jak Michał pocałował Joannę pod prysznicem, a kobieta ostro zareagowała, postanowił zniknąć z jej życia i wyjechał z kraju. Okazuje się, że w nowym sezonie „ M jak miłość ” mężczyzna znów pojawi się w sąsiedztwie Chodakowskiej. Już w 1473. odcinku wróci ze Szwecji i od razu będzie chciał zobaczyć się z Joasią. Jak kobieta zareaguje na jego widok? Czy Ostrowski rozbije jej związek z Leszkiem? "M jak miłość": powrót Michała do Polski? Od śmierci Tomka Joasia nie może sobie ułożyć życia na nowo. Wydawało się, że jej przeprowadzka z dawnego mieszkania do nowego domu otworzy nowy rozdział w życiu jej i Wojtusia. Jednak zamiast spokoju ciągle natrafia na kolejne problemy. Po wyjeździe Michała zaczęła się spotykać z przystojnym biznesmenem, ale znów pojawiły się kłopoty. W końcu Leszek będzie miał dziecko z byłą narzeczoną. To będzie pierwsza wiadomość, o której dowie się Ostrowski po powrocie do Warszawy! Poinformuje go o tym Wojtuś, a pisarz znów odzyska nadzieję, że być może Joasia go pokocha! Już od dawna syn Chodakowskiej jest po stronie Michała i to w nim widzi idealnego partnera dla swojej mamy. "M jak miłość": co z Joanną? Mimo dramatycznych okoliczności, w jakich Asia i Michał się rozstali, kobieta przeżyła jego wyjazd. Teraz, kiedy zapomniała już o sąsiedzie, a w jej życiu jest nowy mężczyzna, Ostrowski wróci i po raz kolejny namiesza w jej życiu. Czy Joanna wybaczy mu tamto zachowanie? Jak zareaguje na jego widok? W 1473. odcinku para będzie miała okazję porozmawiać, ale będzie to jednie krótka wymiana zdań. Co prawda Ostrowski delikatnie będzie chciał dowiedzieć się czegoś na temat jej relacji z Leszkiem, ale Chodakowska zachowa bezpieczny dystans. Czy Michał z pomocą Wojtka rozbiją związek Joanny? Zobacz...