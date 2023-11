Dawid Kwiatkowski przeżywa prawdziwy dramat... Niestety, we wtorek wieczorem artysta dowiedział się o śmierci ukochanego dziadka. Smutne informacje dotarły do niego zaledwie dwie godziny przed zaplanowanym koncertem w Pszczynie. Dawid Kwiatkowski nie odwołał występu, ale ze sceny wspominał swojego dziadka Zenona. Po koncercie wokalista zamieścił w sieci poruszające zdjęcie.

Dawid Kwiatkowski podczas koncertu nie ukrywał swojego smutku. Artystka przez łzy wyznał, że nie odwoła swojego występu właśnie ze względu na dziadka, który z pewnością chciałby, żeby jego wnuk zaśpiewał dla swoich fanów.

To się stało po prostu dwie godziny temu i ja nie jestem w stanie nic zrobić. Nie jestem w stanie nawet być teraz w Gorzowie, gdzie się urodziłem, z moim dziadkiem. Ale jestem pewien tego, że gdybym nie wyszedł dzisiaj na scenę, to on byłby bardzo zły- mówił Dawid Kwiatkowski.

Artysta już po koncercie opublikował w sieci poruszający wpis i zdjęcie, na którym widać, jak jego dziadek kibicuje mu pod sceną.

To Ty trzymałeś to wszystko w garści i dzięki Tobie to po prostu działało. Jestem dumny że mogłem Cię mieć, że byłeś przykładem mężczyzny, który ma wszystko pod kontrolą. Damy radę. Musimy. Kochamy Cię!!!!!!!! Jesteś teraz w lepszym miejscu... do zobaczenia- napisał na Instagramie.