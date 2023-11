Trwa zgrupowanie polskiej kadry w Juracie. Piłkarze przygotowują się do Mundialu w Rosji. Nad polskie morze mogli zabrać rodzinę - partnerki, żony, dzieci. Zanim zaczęły się przygotowania na boisku, prezydent Andrzej Duda zaprosił reprezentację Polski w piłce nożnej z rodzinami do swojej rezydencji na Helu. Kuba Błaszczykowski z żoną, Agata Załęska, Adam Nawałka, Natalia Jakuła, Tomasz Hajto i inni wyglądali na bardzo zadowolonych z wizyty.

Jak wyglądała? Piłkarze zwiedzili posiadłość prezydenta, a dzieci biegały po całym terenie. Piłkarze razem z trenerem Adamem Nawałką wybrali się na wspólny spacer. Andrzej Duda cierpliwie pozował do zdjęć, zrobił sobie z większością selfie. Było też grupowe zdjęcie ze wszystkimi! Andrzej Duda nazwał je na swoim Twitterze zdjęciem z biało-czerwoną rodziną.

Sensację wywołał fakt, że prezydent sam znosił wózek jednej z mam, gdy wszyscy ustawiali się do grupowego zdjęcia.

Ustawiam wszystkich do zdjęcia grupowego. Nagle krzyknął @GrzegKrychowiak - „rób zdjęcia, Prezydent pomaga znosić wózek!” W sumie to już nie pierwsza taka sytuacja (dla PAD to norma) ale widać, że ciągle zaskakuje :) - napisał Jakub Szymczuk, fotograf Kancelarii Prezydenta RP na Twitterze.