Dramatyczny zwrot akcji w "8 Wspaniałych"! Sprawdźcie, co wydarzy się w drugim odcinku programu! 

Już dziś wieczorem, w piątek 27 marca o godzinie 20:35, Telewizyjna Jedynka wyemituje kolejną odsłonę nowego programu "Ośmiu Wspaniałych". Będzie to już drugi odcinek show w którym poznajemy historie mężczyzn w wieu od 38 do 49 lat, którzy przez różne problemy nie potrafią stworzyć trwałego i szczęśliwego związku. A co wydarzy się w drugim odcinku programu prowadzonego przez Martę Manowską? Zobaczcie sami!

Wielkie emocje i łzy w drugim odcinku show TVP

W drugim odcinku „Ośmiu Wspaniałych” Marta Manowska postawi przed uczestnikami niełatwe zadania. Mężczyźni będą musieli odpowiedzieć na pytanie: „Jaka jest kobieta moich marzeń?”. Uczestnicy wezmą udział w ciekawym psychologicznie eksperymencie – będą musieli stworzyć kobietę swoich snów, mając do dyspozycji zestaw manekinów sklepowych i damskie ubrania. Jak się odnajdą w tym zadaniu? Czy będą wiedzieli, co do czego służy? A przede wszystkim, co ten zabawny eksperyment powie o ich marzeniach i postrzeganiu roli kobiety we współczesnej rodzinie?

Aby dowiedzieć się więcej o sobie samych i o swoich preferencjach, dotyczących typu wymarzonej kobiety, ośmiu wspaniałych weźmie udział w szybkiej randce. Ośmiu trudnych mężczyzn, osiem atrakcyjnych, ale odmiennych od siebie fizycznie kobiet, to w sumie sześćdziesiąt cztery rozmowy. Wszystko po ty, by poznać swoje marzenia, zrozumieć dlaczego do tej pory nie udało się ich spełnić, wyznaczyć sobie cel w życiu, zmienić się i walczyć o lepsze życie. W tym odcinku nie zabraknie również dramatycznych zwrotów akcji, momentów zwątpienia i łez. Na końcu pojawi jednak światełko w tunelu.

Zobaczcie gorący zwiastun drugiego odcinka programu! Będziecie oglądać?

Co wydarzy się w drugim odcinku "Ośmiu Wspaniałych"? Zobaczcie zwiastun poniżej.

Podoba się Wam nowy program TVP?

Show będzie hitem wiosennej ramówki stacji?