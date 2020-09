Podczas pierwszego rajskiego rozdania w "Hotelu Paradise 2" z programem pożegnał się Łukasz. Uczestnik show rywalizował z Bartkiem o Madzię, ta jednak postawiła na Bartosza, twierdząc, że po "Puszcze Pandory", gdzie Łukasz ją zaatakował, nie jest w stanie mu zaufać. Karpiński nie ukrywał swojego rozczarowania takim wynikiem gry. Rozczarowani są również widzowie - choć 24-latek nie wzbudzał wielkiej sympatii, był wyrazisty i robił spore zamieszanie w show. Zdanie o trenerze zmieniła również Sonia!

Sonia o Łukaszu z "Hotel Paradise 2": "Prywatnie jest z Ciebie super człowiek"

Kiedy Sonia weszła do programu, nie złapała dobrego kontaktu z Łukaszem, co więcej - zdążyli się posprzeczać! Podczas "Puszki Pandory" dziewczyna nazwała uczestnika konfidentem, po tym jak zdradził Magdę. Rzeczywiście, Łukasz nie był sobą, co zauważył na sam koniec również pan Lektor, twierdząc, że to... naprawdę miły człowiek, ale zgubiła go tzw. "poza". Tego samego zdania jest także Sonia, która na swoim Instagramie pokazała kilka zdjęć z Karpińskim i napisała:

TAK BYM CIĘ CZASEM CHCIAŁA UDUSIĆ! I POMIMO TEGO JEST MI PRZYKRO, ŻE OPUŚCIŁEŚ HOTEL ☹️ Łukaszu, minęło już sporo czasu, teraz śmiało mogę powiedzieć - lektor się nie mylił, prywatnie jest z Ciebie super człowiek. ❤️💪🏽 Powodzenia!

Łukasz zdobył sympatię uczestników, ale dopiero po nagraniach!

Co napisał Łukasz po swoim odejściu z "Hotelu Paradise 2"? Zobaczcie: