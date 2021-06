Dramat w rodzinie Michała Wiśniewskiego. Lider "Ich Troje" pogrążony w żałobie

Michał Wiśniewski pokazał urocze zdjęcie z synem. Lider zespołu "Ich Troje" opublikował na Instagramie najnowsze zdjęcie, na którym możemy zobaczyć jego piątą pociechę. Widok śpiącego Falco Amadeusa wtulonego w ramiona taty porusza do łez. Internauci są zachwyceni wspólną fotografią Michała Wiśniewskiego i jego synka. Michał Wiśniewski opiekuje się synem Michał Wiśniewski ponad miesiąc temu po raz piąty został ojcem. Na świecie pojawił się wówczas drugi syn lidera zespołu "Ich Troje", mały Falco Amadeus. Chłopczyk jest owocem związku Michała Wiśniewskiego z jego piątą żoną, Polą. Dziecko w tym wieku to taka trochę rewitalizacja starszego pana. Mam nadzieję, że koledzy w moim wieku się nie będą mieć mi za złe tego stwierdzenia, bo czujemy się na 18 lat, a przecież podchodzimy pod pięćdziesiątkę- Michał Wiśniewski mówił ostatnio w "Fakcie". Chociaż początkowo Michał Wiśniewski nie chciał pokazywać zdjęć swojej żony i dziecka, to dziś w sieci można znaleźć całkiem sporo zdjęć z najbliższymi muzyka. Wokalista coraz chętniej pokazuje swoim fanom, jak spełnia się w roli męża i ojca. Teraz w sieci pojawiło się najnowsze zdjęcie Michała Wiśniewskiego i jego synka. Lider "Ich Troje" pokazał, jak Falco Amadeus śpi w nosidełku. 😴😌👩‍🦲Ten błogi stan kiedy Twój syn się uspokaja słuchając bicia twojego serca. ❤️❤️❤️🥰Serca ojca. Kto z Was chłopaki korzystał z nosidełka? Albo inaczej 😁 Kto z Waszych partnerów dziewczyny używał @babybjorn lub podobnych?🤣❤️❤️❤️- napisał dumny tata. Internauci są zachwyceni! - No! I to jest prawdziwy ojciec, który nie wstydzi się pokazać w nosidełku 😂. Wielki Szacunek Michale - Super widok ❤️😍 - Piękny widok...