Dramat w "M jak miłość"! Córka Kingi zgubi się pod opieką Barbary Mostowiak! 

Kinga w „M jak miłość” sama opiekuje się czwórką dzieci, kiedy Piotrek jest w delegacji w Stanach Zjednoczonych . Zduńska ma na głowie nie tylko dom, dzieci i bistro, które prowadzi. Z pomocą czasem przychodzi Marysia i Paweł, ale to za mało! W końcu dziećmi pod nieobecność Kingi będzie zajmowała się Barbara. Szybko okaże się jednak, że opieka nad czwórką dzieci, w tym małymi bliźniaczkami jest dosyć trudna. Seniorka rodu, opiekując się dziewczynkami na chwilę straci ich z oczu i wpadnie w panikę, kiedy nie będzie mogła znaleźć jednej z dziewczynek!

Córka Kingi zgubi się pod opieką Barbary Mostowiak. Kobieta ciężko to przeżyje!

Kiedy Barbara będzie przygotowywała obiad dla rodziny i jednocześnie opiekowała się Zuzią i Emilką w pewnym momencie straci dzieci z oczu. Wszystko zobaczymy w 1524 odcinku, który na antenie TVP2 już 14 września!

Zuzia, gdzie ty jesteś? – krzyknie przerażona Barbara.

Z pomocą przyjdzie babcia dziewczynek. Rogowska znajdzie Zuzię niedaleko schodów. Przerażona Barbara wyzna, że nawet nie zauważyła, kiedy dziewczynka zniknęła. Tym razem obyło się bez tragedii i dziecko nie spadło ze schodów. Radość będzie jedynie chwilowa!

Szybko okaże się, że ruchliwa dziewczynka faktycznie ulegnie wypadkowi i trafi do szpitala. Jak podaje se.pl to Paweł zawiezie Kingę do szpitala, a ta podziękuje szwagrowi czułym przytuleniem, czego świadkiem będzie Marysia Rogowska. Na szczęście dziecku nic poważnego się nie stanie, ale sprawa opieki nad bliźniaczkami coraz bardziej się komplikuje! Podobnie, jak relacja Kingi i Pawła!

Na szczęście Marysia szybko znajdzie dziecko, ale Barbara będzie przerażona!