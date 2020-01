Niepokojące informacje przed Oscarami: Jan Komasa trafił do szpitala w USA! Co się stało?

Jan Komasa zasłabł przed pokazem "Bożego Ciała" w Los Angeles! Przed polskim reżyserem bardzo ważny okres. Jego ostatnie kinowe dzieło zostało nominowane w poniedziałek do Oscara w kategorii "Najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy", gdzie mierzy się z takimi produkcjami jak "Parasite", "Nędznicy" czy "Ból i blask".

Jaki jest stan zdrowia polskiego kandydata do Oscara?

Jan Komasa w związku z promocją "Bożego Ciała" od kilkunastu dni przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jednak zza oceanu dotarły do mediów niepokojące informacje o stanie zdrowia polskiego twórcy. Komasa, z powodu złego samopoczucia, został przetransportowany do szpitala tuż przed pokazem nominowanej do Oscara produkcji. Informacje na ten temat podaje WP Film:

Do The Ray Stark Family Theatre przybyli zarówno dziennikarze, jak i przedstawiciele branży - w tym producenci i sponsorzy. Dla Komasy stawianie się na podobnych wydarzeniach to teraz obowiązek. Twórca chciał go dopełnić i przyjechał na miejsca projekcji. Szybko poczuł się jednak na tyle źle, że wezwano pogotowie, które przetransportowało go do szpitala. Na razie nie wiadomo, co konkretnie dolega reżyserowi ani jaki jest jego stan - pisze portal.