"Boże Ciało" nominowane do Oscara! Kim jest Bartosz Bielenia - aktor, który zagrał główną rolę?

Wspaniała wiadomość z ostatniej chwili! "Boże Ciało" Jana Komasy zostało nominowane do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy (poprzednia nazwa kategorii to "najlepszy film nieanglojęzyczny"). To niesamowite wyróżnienie, m.in. dla Bartosza Bielenii, który zagrał główną rolę w filmie. To jego pierwsza tak duża rola, i od razu tak wielki sukces! Kim jest Bartosz Bielenia? Co o nim wiemy? Gdzie wcześniej grał? Jaki jest prywatnie?

Bartosz Bielenia - o nim będzie głośno!

Bartosz Bielenia urodził się w 1992 roku (ma 28 lat) w Białymstoku. Bielenia w 2016 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Polska). Jego rola w "Bożym Ciele" to jego spektakularny debiut w roli głównej. Wcześniej Bielenia zagrał m.in. w "Klerze", "Na granicy" czy w "Disco polo".

Bielenia już w dzieciństwie wiedział, że zostanie aktorem. Swoją "karierę" zaczynał w Białymstoku angażem do "Małego księcia". Zagrał oczywiście główną rolę:

Po dwóch latach życia w teatrze wiedziałem, że lepszej roboty nie mogę sobie wyobrazić - powiedział Bielenia w rozmowie z Łukaszem Saturczakiem w Dwutygodniku.

Potem dostanie się za pierwszym razem do krakowskiej szkoły teatralnej nikogo nie zdziwiło. Bielenia był urodzonym aktorem! Bielenia ma za sobą wiele ról w teatrze, zagrał m.in. w "Mauzerze" greckiego reżysera Theodorosa Therzopoulosa, w "Edwardzie II" w reżyserii Anny Augustynowicz, następnie zagrał Edmunda w "Królu Learze". Rola, która otworzyła mu drzwi jeszcze szerzej, to tytułowy "Hamlet".

Bartosz Bielenia w filmie "Boże Ciało"

Bartosz Bielenia wcielił się w rolę 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego jednak, popychany niemożliwym do spełnienia marzeniem, Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem.

Kiedy, pod nieobecność duchownego, niespodziewanie nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach surowej kościelnej Lidii. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej.

Genialna rola, charyzmatyczny aktor, gra twarzą, ciałem i słowem. W jednym filmie potrafi przerazić i wzruszyć i jest w tym w 100% autentyczny. Czekam na kolejne wcielenia Bartosza - tak brzmi jeden z komentarzy fanów Bielenii - brzmi jeden z komentarzy po premierze "Bożego Ciała".

Bartosz Bielenia - o nim zdecydowanie będzie głośno.